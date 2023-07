Matthias Schoenaerts pakt opnieuw uit met fraaie streetart: nieuwe mural frist Viséstraat op

Opvolging verzekerd voor Bonzai Records: legendari­sche dj Ghost heeft grootse plannen voor zoon Arthur (16)

Goed nieuws voor Bonzai Records. Dertig jaar na de grote klassiekers krijgt het legendarische Antwerpse label een nieuw talent achter de draaitafels. Arthur Wendelen (16) is de eerste nieuwkomer in de dynastie en de zoon van Dj Ghost (47): “Een lancering in Club Vaag? Ik dacht eerder aan Tomorrowland”, verklapt hij aan onze krant.