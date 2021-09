Matthias Schoenaerts krijgt 4 maanden rijverbod voor sturen onder invloed van cocaïne

AntwerpenDe Antwerpse politierechter heeft acteur Matthias Schoenaerts (43) veroordeeld tot een rijverbod van 4 maanden en 21 dagen. De bekende Vlaming werd in het voorjaar van 2020 ‘s nachts tegengehouden door de Antwerpse politie toen hij met zijn auto een verboden richting indraaide. De politie nam een drugstest af en die was positief op cocaïne.

Het proces was al ingeleid in het voorjaar 2021 maar toen bleef Matthias Schoenaerts afwezig omdat hij door coronabeperkingen niet naar België kon terugkeren. De politierechter stelde de zaak uit naar 29 september maar gaf de advocaat van Schoenaerts mee dat hij zeker aanwezig moest zijn “gezien de ernst van de overtreding.”

Helaas. Ook dit keer was zijn advocaat Axel De Schampheleire alleen op de afspraak. “Mijn cliënt zit voor opnames in het buitenland.” De procureur vond dat de acteur wel even over-en-weer naar Antwerpen had kunnen vliegen. “Het gaat tenslotte om bijzonder zware feiten”, zei de procureur. “Dat liet het werkschema met strak getimede opnamedagen voor Schoenaerts niet toe. Als u mij niet gelooft, zal ik u het draaischema doorsturen”, repliceerde De Schampheleire.

De procureur overliep heel kort de feiten. Matthias Schoenaerts was in het voorjaar van 2020 op het Antwerpse Zuid betrapt op spookrijden. Hij reed ‘s nachts langs de verkeerde kant een éénrichtingsstraat in. Een politiepatrouille hield hem tegen en nam een dopingtest af. De test was positief op het gebruik van cocaïne.

“Eenmalige misstap”

Advocaat De Schampheleire legde recente, negatieve bloedanalyses van Schoenaerts voor om aan te tonen dat het cocaïnegebruik een eenmalige misstap is. De acteur is zeker geen gewoontegebruiker.

De procureur vorderde een rijverbod van 5 maanden en een boete van 2000 euro voor het cocaïnegebruik en een extra rijverbod van 21 dagen en een boete van 400 euro voor het rijden in een verboden richting. Hij stipte aan dat Schoenaerts in het verleden al twee keer was beboet voor rijden onder invloed en twee keer voor overdreven snelheid.

Het verdict van de politierechter luidde een rijverbod van 4 maanden voor sturen onder invloed van cocaïne en een rijverbod van 21 dagen voor het rijden in een verboden richting. Wat de boetes betreft moet Schoenaerts enkel de boete van 400 euro betalen. De boete van 2.000 euro is met uitstel. Die hoeft de acteur niet te betalen als hij de volgende drie jaar niet meer betrapt wordt op rijden onder invloed.

Net als alle zware verkeerszondaars moet Matthias Schoenaerts de vier proeven opnieuw afleggen om zijn rijbewijs terug te krijgen: theoretische en praktische examens en medische en psychologische testen.

