“Marokkaanse kuthoer”: bestuurder scheldt moeder van twee de huid vol aan Nachtegalenpark

ANTWERPEN VIDEO. Eenzame cellospe­ler brengt ode aan leeg Sportpa­leis: “Deze gebouwen zijn gemaakt voor mensen, niet om leeg te staan”

28 februari ‘Alone, but not forgotten’, dat is het concept van de bekende cellist Christoph Bunzendahl van onder andere Night of the Proms. Momenteel toert hij met zijn instrument iconische gebouwen rond in het Antwerpse die leegstaan door de crisis. Van fitnesscentra en horecazaken tot theaterzalen en muziektempels. Zo ook in het akelig stille Sportpaleis.