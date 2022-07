Maria (65) zoekt al een half jaar naar een huisdokter: “Ik heb voorschriften nodig voor mijn medicatie”

Vandaag om 16 uur kregen de 4.643 deelnemers van het toelatingsexamen voor geneeskunde te horen of ze geslaagd waren. Slechts 1.276 van hen mogen beginnen aan de artsenopleiding. Nochtans is er een groot tekort aan huisartsen in Antwerpen. Heel wat mensen zoeken er tevergeefs een vaste dokter. Een van hen is Maria Wellens (65). Ze woont aan het Sint-Jansplein en heeft sinds december geen huisdokter meer. “Toen dokter Vandenbroek in december met pensioen ging, kreeg ze een lijst met een 30-tal nummers van praktijken. Ik heb ze allemaal gebeld maar mijn moeder kon nergens terecht”, vertelt haar dochter Tania Sampaio (41). “Sommige praktijken waren te ver, twee huisartsen gingen bijna met pensioen en de rest liet weten dat ze geen plaats hadden. Er was zelfs geen wachtlijst. We zijn dus dringend op zoek naar een oplossing!”