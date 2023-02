Mannen vallen woning van Antwerpse rapper Para Turk binnen na ruzie op TikTok

Aartselaar Op bezoek in het waterslot van Robert (71), waar onthoofde Corneel nog rondspookt: “Niet echt energieneu­traal, maar zonnepane­len passen niet, hé”

Al meer dan zeven eeuwen lang staat Kasteel Cleydael te pronken op eiken palen, midden in een vijver aan de Grote Struisbeek. Het indrukwekkende bouwwerk verkeerde in bijzonder slechte staat toen Robert Coosemans (71) er in 2009 eigenaar van werd. Sindsdien probeert de kasteelheer het waterslot stap voor stap de glorie van weleer te geven én het voor te bereiden op de toekomst. “Ik werd verliefd op de uitdaging die ik hier vond”, vat Robert het samen. Tijd voor een rondleiding.

28 januari