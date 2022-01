Man zwaargewond na aanrijding door vrachtwagen op E19: richting Brussel slechts één rijstrook open

Antwerpen Jan Jambon “bezorgd” over vertrek artistiek directeur bij KMSKA

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon heeft aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) zijn “bezorgdheid meegegeven” over het vertrek van kersvers artistiek directeur Jacqueline Grandjean. De N-VA-minister wil met het museum in gesprek gaan over de artistieke visie en over de beslissing om in aanloop naar de grote heropening in september 2022 niet op zoek te gaan naar een nieuwe artistiek directeur.

