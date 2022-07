Man wordt bestolen van wagen tijdens het inladen

Een man verwittigde tijdens de voormiddag de politie omdat zijn wagen was gestolen in de Maria-Theresialei. Hij was er aan het werk en bezig met zijn spullen uit te laden, toen de verdachte in de wagen stapte en meteen wegreed. “Aan de hand van de track & trace kon het voertuig gelokaliseerd worden in de omgeving van de Desguinlui. Een interventiepatrouille merkte het voertuig op in de Kolonel Silvertopstraat. De bestuurder probeerde niet te vluchten en werd gearresteerd”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen. De man bleek geen onbekende voor de politie. Het voertuig werd meteen aan het slachtoffer terugbezorgd.