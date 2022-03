Man steelt kinderfiets met cocaïne op zak

Het Orida-fietsteam controleerde vrijdagvoormiddag een man in de Sint-Elisabethstraat op de Seefhoek. “Hij was in het bezit van een kleine kinderfiets, maar er was geen kind in zijn buurt te bespeuren”, klinkt het bij politiezone Antwerpen. “De man gaf toe dat het niet zijn fiets was. Hij bleek al meerdere jaren illegaal in ons land te verblijven en was ook in het bezit van een verkoopeenheid cocaïne.”