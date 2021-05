Man steekt middelvinger op naar agenten en verliest rijbewijs voor 15 dagen

ANTWERPEN Heeft je kind moeite met wiskunde? Laat hem dan naar YouTube kijken: Vlaming zet 29 filmpjes online met rekentips

29 april Volgens internationaal onderzoek is het niveau van onze lagereschoolkinderen voor wiskunde en wetenschappen ernstig gezakt de laatste jaren. Via korte filmpjes die voor iedereen beschikbaar zijn, probeert de Antwerpse wiskundige Free Caenepeel (29) daar iets aan te doen. “Alles moet tegenwoordig in spelvorm gebracht worden, maar wiskunde op zich is eigenlijk al plezant genoeg.”