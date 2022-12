Man steekt huisgenoot tot twee keer toe neer: 55 maanden cel

De twee deelden een appartement aan de Sleeckxstraat in Antwerpen. Op 27 april hadden ze daar een discussie die uit de hand liep. De beklaagde gooide eerst terpentine in het gezicht van het slachtoffer en stak hem vervolgens in de romp met een mes. Het slachtoffer werd geraakt in de lever en de galblaas en moest met spoed worden geopereerd. Het slachtoffer deed geen aangifte, wellicht vanwege zijn illegale verblijfsstatuut en zijn mogelijke betrokkenheid bij drugshandel.

Hij lag tot 30 april in het ziekenhuis. De daaropvolgende nacht keerde hij terug naar het appartement om zijn spullen op te halen, in de hoop dat de beklaagde er dan niet zou zijn. Maar de dader was wel thuis en viel zijn huisgenoot opnieuw aan met een mes. Het slachtoffer liep daarbij een messteek in het been op.

Naar daklozencentrum

Het slachtoffer bood zich daarna in een daklozencentrum aan en vroeg in eerste instantie om de politie niet te verwittigen. Uiteindelijk legde hij wel een verklaring af tegen de beklaagde. Die ontkende de feiten en beweerde dat de man zelfs al drie maanden bij hem weg was. Tijdens zijn detentie werd een telefoongesprek met zijn nieuwe huisgenoot afgeluisterd, waarin de beklaagde hem vroeg om een mes dat in de zetel verstopt was weg te gooien.

Bij een huiszoeking werd inderdaad geen mes meer in de zetel aangetroffen, maar wel een fles terpentine in de keuken. De rechtbank vond de feiten bewezen. De eerste steekpartij werd wel geherkwalificeerd van poging moord naar poging doodslag. De rechtbank vond immers geen bewijs voorbedachtheid.

