Man steekt auto in brand, maar vat zelf vuur: buurtbewoner filmt hoe dader brandend wegloopt

Antwerpen Varen zonder schipper: UAntwerpen en Port of Antwerp doen proefvaar­ten met 3D-sensoren

7 januari Geen zelfrijdende wagen, maar een zelfvarende boot: het klinkt futuristisch, maar innovatief onderzoek van UAntwerpen en Port of Antwerp brengt automatische binnenvaart in de Antwerpse haven dichterbij. 3D-sonarsensoren, met vleermuizen als inspiratie, spelen een belangrijke rol. Het project heet eRTIS, wat staat voor ‘Real Time Imaging Sonar’. In de laatste weken van 2020 werd de technologie met succes getest op de Tuimelaar, een schip van Port of Antwerp.