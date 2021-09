Man rijdt met elektrische step door Kennedytunnel

WK Wielrennen WK-gekte slaat vanaf vrijdag toe in Antwerpen, maar hoe geraak ik in het centrum? En wat met parking? Een antwoord op al je vragen

22 september Het WK Wielrennen betekent koning fiets in de koekenstad dit weekend. Het aantal parkings wordt drastisch gereduceerd en ook toegangswegen naar het centrum zullen van vrijdag tot zondag moeilijk bereikbaar zijn. Moet je voor je werk of school toch in Antwerpen geraken? Het Laatste Nieuws beantwoordt al uw vragen over de mobiliteit in Antwerpen tijdens de festiviteiten.