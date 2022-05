Man op step koopt cannabis bij dealer thuis

Antwerpen Drie juweliers ontvangen kwaliteits­la­bel Antwerp's Most Brilliant

Drie juweliers ontvingen gisteren voor het eerst het kwaliteitslabel ‘Antwerp’s Most Brilliant’, van vijf juweliers werd de geldigheid van het label verlengd. Al deze juweliers voldoen aan strenge voorwaarden en verzekeren daarmee kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. In totaal telt de stad nu 26 locaties met het label in de etalage, waar consumenten in alle vertrouwen een juweel kunnen kopen.

13:08