Man op speed pedelec overlijdt na botsing tegen fietsend kindje

Vanavond knallen in het Sportpa­leis, maar eerst smult Blink 182-drum­mer in Antwerps vegan restaurant

Bij restaurant Spritz, op de Oude Koornmarkt in de Antwerpse binnenstad, schoof donderdagavond een hoge gast aan tafel: Travis Barker, de drummer van de wereldberoemde Amerikaanse punkrockband Blink 182. “Gelukkig was er plaats, want we hadden geen reservatie gekregen”, lacht zaakvoerder en chefkok Luna Trapani.