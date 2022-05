Man negeert rijverbod tijdens WODCA-actie en wordt onderschept door politiemotards

Hoboken Wordt groene bufferzone rond Umicore-fa­briek dit jaar al werkelijk­heid? “Al 96 procent van de huizen verkocht”

De aanleg van de groene bufferzone tussen de wijk Moretusburg-Hertogvelden en de Umicore-fabriek in Hoboken nadert. Zo is er al 96 procent van de huizen in zone 1, diegene het dichts tegen de fabriek ligt, verkocht. De eerste huizen worden in 2022 al afgebroken, de aanleg in 2023.

