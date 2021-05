Man neergestoken in Antwerpen: slachtoffer in levensgevaar, vijf verdachten opgepakt waarvan één minderjarige

AntwerpenEen man is zaterdagvoormiddag levensgevaarlijk gewond geraakt tijdens een vechtpartij. Het slachtoffer liep verscheidene steekwonden op. De politie kon vijf verdachten arresteren. Een van hen blijkt minderjarig te zijn. Er is een onderzoek gestart naar poging tot moord.

De feiten vonden plaats in de Bisschopstraat, omstreeks 11 uur. “De politie kreeg een melding binnen van een vechtpartij”, zegt Lieselotte Claessens van parket Antwerpen. “Toen de patrouilleploegen ter plaatse gingen, was er redelijk wat tumult. De agenten troffen er een man aan die meerdere steekwonden opgelopen had en in levensgevaar overgebracht werd naar het ziekenhuis.”

Hoewel de vechtpartij begon in de Bisschopstraat, werd het slachtoffer in de nabije Constitutiestraat gevonden. Ook net om de hoek in de Regentstraat waren nog bloedsporen te zien achter de hekken die rond een nieuwbouwcomplex staan, net als over het hele traject dat het slachtoffer heeft afgelegd in de Bisschopsstraat en de Constitutiestraat. Het lijkt erop dat het slachtoffer nog tussen het hekwerk is willen kruipen om te ontkomen, maar daar niet in slaagde. “We hoorden plots een hoop lawaai op straat”, vertelt een getuige intussen. “Toen ik uit het raam keek, zag ik twee personen van wie er één wegliep. Even later stond het hier vol politie en hebben ze het slachtoffer verzorgd. Ik zag veel bloed... Hopelijk haalt hij het.”

De politie kon intussen vijf verdachten oppakken. “Hun betrokkenheid wordt nu onderzocht. Een van hen is minderjarig”, aldus nog Claessens. “Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek en de onderzoeksrechter zal ook afstappen. De lokale recherche voert een onderzoek naar poging tot moord.” Het labo is tot na 15 uur bezig geweest met een sporenonderzoek ter plaatse.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Volgens getuigen waren de betrokkenen twintigers. De verhoren waren zaterdagavond nog altijd aan de gang. Pas daarna zal de onderzoeksrechter beslissen wie er wordt aangehouden. Volgens het parket was het ook nog niet helemaal duidelijk wie het slachtoffer was.



LEES OOK: Jongeman (17) in levensgevaar na messteek in Antwerpen Noord

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.