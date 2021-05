Man neergestoken in Antwerpen: slachtoffer in levensgevaar, één verdachte aangehouden

Antwerpen De kogel is door de kerk: geen Sinksen­foor dit jaar

14 mei De hoop leek al lang verloren, maar de kogel is nu ook echt door de kerk: de Sinksenfoor gaat niet door dit jaar. Een start met Pinksteren, op 22 mei, was sowieso al uitgesloten, daarvoor staat het vaccinatiedorp Spoor Oost in de weg. Maar er komt ook in de loop van het jaar geen alternatief, althans geen échte Sinksenfoor. “We bekijken nog met de foorkramers of er eventueel een kleinere kermis georganiseerd kan worden in de winter, maar waarschijnlijk zullen de foorkramers zich dan al op de kerstmarkten focussen”, aldus schepen van Markten en Foren Peter Wouters (N-VA).