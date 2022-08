Man kritiek afgevoerd na reanimatie op Antwerp Pride, ook vrouw zwaargewond

Het incident gebeurde net voor één van de twee podia. De dj legde even de muziek stil en een ziekenwagen kwam ter plaatse. De politie bevestigt intussen aan onze redactie dat één persoon, een man, in kritieke toestand werd afgevoerd. Een vrouw is eveneens onwel geworden, maar haar toestand is stabiel. “Het onderzoek zal moeten uitwijzen er verdovende middelen in het spel zijn, al dan niet toegediend”, zegt de politie nog.