Man koopt drugs tijdens schoolfeest: moeder van 17-jarige dealer probeert 30.000 euro te verbergen

Brecht/Wuustwezel/Brasschaat REPORTAGE. Op het Groot Schietveld één jaar na de brand: “De natuur niet alleen herstellen, maar verbéteren”

23 april 2021 staat in het geheugen gegrift bij Defensie. Tijdens een schietoefening ontstak een vlam op het Groot Schietveld, gelegen op de grens van Wuustwezel, Brecht en Brasschaat. De razendsnel ontwikkelende vuurzee legde 570 hectare - oftewel 800 voetbalvelden - in as. Hoe ziet het Groot Schietveld eruit één jaar na de feiten? Hebben de genomen maatregelen al resultaat? En hoe kijken de militairen en boswachter erop terug? Onze redactie kreeg vrijdag vroeg in de ochtend een rondleiding doorheen het getroffen prachtgebied.

