Man in levensgevaar na woningbrand in Antwerpse stationsbuurt

Het vuur zelf, dat woedde in een appartement op de bovenste verdieping van het gebouw, was snel onder controle. De rook had zich echter snel verspreid in het pand. Verschillende bewoners ademden te veel rook in en werden onwel. Het getroffen appartement is voorlopig onbewoonbaar verklaard vanwege de rook- en brandschade. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.