Man in levensgevaar na steekpartij in Borgerhout

Antwerpen “‘s Morgens in de koelkast, ‘s avonds in de arm”: vaccinatie­dorp Spoor Oost verdubbelt tempo tot meer dan 10.000 prikjes per dag

3 mei De teller van het aantal prikjes in het vaccinatiedorp aan Spoor Oost staat ondertussen op 100.000. Daarmee staat VacCovid mooi op schema, maar in de tweede helft van mei wil het vaccinatiedorp het tempo verdubbelen tot 10.500 vaccinaties per dag. Daarvoor zal VacCovid tot 14 uur per dag open blijven. “We willen naar 750 vaccins per uur, daar hebben we de capaciteit voor”, aldus schepen voor Gezondsheidszorg en voorzitter van ZNA Fons Duchateau (N-VA).