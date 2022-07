Man in levensgevaar na steekpartij aan Sint-Jansvliet

Enkele café-uitbaters zagen de vechtpartij in de verte gebeuren. “Ik hoorde veel lawaai. Verschillende mensen waren aan het schreeuwen. Even later was de politie er”, vertelt een van hen. Een buurtbewoner passeerde de plek vlak na het incident. “Ik zag het slachtoffer op de grond liggen. Hij werd even later door de mug naar het ziekenhuis gebracht. De politie was aan het praten met getuigen, dat waren drie jonge mensen. Ze hadden de dader zien wegrijden en de nummerplaat onthouden. De politie leek nog een tijd op zoek naar iets op de grond”, vertelt hij.