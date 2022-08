Man in kritieke toestand afgevoerd na overdosis op Antwerp Pride, ook vrouw zwaargewond

ANTWERP PRIDEHet Love United Festival op de Zuiderkaaien, afsluiter van de Antwerp Pride, is rond half tien vanavond verstoord door een incident. Een man en een vrouw werden er plots onwel na een overdosis. De man werd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand afgevoerd. “Mogelijk gaat het om een druggerelateerd ongeval, maar dat is nog niet zeker. We hebben de muziek even stilgelegd en ons publiek gewaarschuwd voor de gevaren”, zegt de organisatie. Volgens de politie gaat het vrijwel zeker om een overdosis.