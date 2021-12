Man in gezicht gestoken na ruzie op Koningin Astridplein

Futsal Rode Duivels Ahmed Sababti begint WK-voorberei­ding met winst tegen Duitsland: “Deze groep klikt aan elkaar”

De Rode Duivels Futsal zijn aan het vierlandentornooi in Nederland begonnen met een 4-2-overwinning tegen Duitsland. Morgen treft men in Zeist Frankrijk, overmorgen neemt men het op tegen het gastland Nederland. Voor onze nationale ploeg is het een eerste moment in de voorbereiding naar de kwalificatiematchen voor het WK toe.

17 december