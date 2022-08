Man die eigenlijk 30 maanden de cel in moest betrapt tijdens overlastcontroles

AntwerpenDe Antwerpse politie heeft tijdens een anti-overlastactie in de Antwerpse wijken Dam, Seefhoek en Stuivenberg 60 personen en drie voertuigen gecontroleerd. Daarbij werden onder meer een wildplasser betrapt, maar ook iemand die eigenlijk in de cel had moeten zitten, evenals een minderjarige met drugs op zak.

Om te beginnen werd in de omgeving van de Duinplak een weerspannige man gearresteerd, terwijl op hetzelfde plein een man teruggevonden werd die geseind stond in een dossier rond witwassen. Die laatste man gedroeg zich overigens eveneens agressief jegens de politie en werd dus maar even opgesloten in de cel.

Een minderjarige jongen werd door zijn ouders opgehaald op het politiekantoor nadat hij werd betrapt met drugs op zak. Iemand anders die naarstig op zoek was naar drugs en dus erg storend gedrag vertoonde, is dan weer gevraagd om de omgeving te verlaten nadat zijn gegeven zijn genoteerd voor een gepaste GAS-boete. Agenten controleerden ook een man die nog een gevangenisstraf van 30 maanden achter zijn naam had staan. Hij is meegenomen naar de cel in afwachting van zijn transport naar de gevangenis in Antwerpen.

In de omgeving van Park Spoor Noord vond de politie een bromfiets met een gewiste kentekenplaat. Er waren geen geldige papieren aanwezig en dus is de brommer in beslag genomen. Iemand die zijn huisvuil in een openbare vuilbak wilde proppen, is daarvoor terecht gewezen met een GAS-boete. Hij moest de zak verwijderen en correct aanbieden voor ophaling. Een andere persoon die zijn behoefte deed vlakbij een speeltuintje kreeg eveneens een GAS-boete aangeboden.

Tot slot zal een handelaar die geen parkeerverbod had aangevraagd, maar in de plaats daarvan bierbakken plaatste op de parkeerplaatsen een GAS-boete ontvangen omwille van het privatief innemen van de openbare weg.

