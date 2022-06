Man (45) sterft op straat na steekpartij: “42-jarige verdachte gearresteerd”

Antwerpen Cultuurhis­to­ri­ci van UAntwerpen schrijven boek over toerisme in België

België is veel meer dan de zee of d’Ardennen: dat willen cultuurhistorici Gerrit Verhoeven (UAntwerpen) en Andreas Stynen (KULeuven) bewijzen in hun boek ‘Bestemming België’. Aan de hand van dertien historische trekpleisters brengen ze het toerisme in ons land tussen 1830 en 2030 in kaart.

29 juni