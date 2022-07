Man (45) doodgestoken door nieuwe vriend (42) van ex toen hij zoon kwam ophalen: “Miserie begon toen vrouw haar zoon niet wilde meegeven”

AntwerpenEen 45-jarige man uit Ekeren is donderdag omstreeks 17 uur overleden na een steekpartij in de Twee Netenstraat, op de Antwerpse Dam. Het slachtoffer belde zelf nog het noodnummer, maar alle hulp kwam te laat. De politie kon een 42-jarige Nederlander oppakken. Volgens getuigen ging het om een conflict in de relationele sfeer.

De feiten speelden zich af ter hoogte van een appartementsgebouw waar naar verluidt de ex-vrouw van het slachtoffer woont. “Het begon allemaal toen hij zijn zoon kwam ophalen”, vertelt Youssef (18), die getuige was van de ruzie. “Zijn ex-vrouw was duidelijk niet op haar gemak en wilde haar zoon niet met hem meegeven. Daarop is een schermutseling ontstaan.”

Duwen en trekken

Daarop kwam een andere man zich bemoeien. Hij bleek de nieuwe vriend van de vrouw te zijn. “Ze zijn beginnen duwen en trekken en dat is alleen maar geëscaleerd”, aldus Youssef. “We vernamen trouwens dat ze woensdag ook al ruzie gemaakt hadden. Plots liep die Nederlandse man naar zijn wagen en haalde hij twee messen uit de kofferbak.”

Volgens de getuigen zou de Nederlander eerst met snijbewegingen uitgehaald hebben naar de 45-jarige man, maar zonder effect. “Daarop heeft hij hem in de borst gestoken”, klinkt het. “Het slachtoffer zette enkele stappen achteruit en viel op de grond. Maar hij heeft nog zelf zijn T-shirt uitgedaan en geprobeerd om het bloeden zelf te stelpen. Hij heeft zelf nog de ziekenwagen gebeld... Omstaanders hebben toen geprobeerd om hem te helpen, maar op een gegeven moment is hij in elkaar gezakt. Toen de ambulanciers hem wilden reanimeren, was het al te laat.”

De Antwerpse politie bevestigt in grote lijnen het verhaal van de getuigen. “Het slachtoffer is naar buiten gelopen en op straat aan zijn verwondingen overleden”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. “In de buurt kon een 42-jarige verdachte opgepakt worden.” Nog volgens de politie is het goed mogelijk dat het incident een relationele oorsprong had, zonder daar dieper op in te gaan.

