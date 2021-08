Man (28) in levensgevaar na val van derde verdieping

Antwerpen Je meubels huren in plaats van kopen? Het kan bij Live Light in de Huidevet­ters­straat

26 augustus Meubels kopen, het is een dure aangelegenheid. Voor wie die investering niet wil maken, of gewoon regelmatig eens van interieur wil veranderen, kan vanaf 3 september gebruik maken van meubelverhuurservice Live Light. In de nieuwe conceptstore The Guest in de Huidevettersstraat kan je kennis maken met een selectie ontwerpen van Live Light, voor wie belang hecht aan sustainable living en houdt van design.