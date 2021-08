Man (28) in levensgevaar na val van derde verdieping, buur ziet alles gebeuren: “Ik zei hem nog dat het geen goed idee was om naar boven te klimmen”

AntwerpenIn de Dijlestraat is vrijdagnacht een 28-jarige man drie verdiepingen naar beneden gevallen. J.H. (28) was zijn eigen flat binnen geklauterd omdat hij zijn sleutel vergeten was. Maar toen hij weer naar buiten wilde, ging het helemaal fout. Zijn buurman zag alles voor zijn ogen gebeuren.

Het ongeluk gebeurde iets na middernacht. “Het slachtoffer was zijn huissleutel kwijt en was via een raam aan de achterzijde naar binnen geklommen”, klinkt het bij de lokale politie. “Toen hij zijn appartement via diezelfde weg weer wou verlaten, liep het mis. Hij kwam op de binnenkoer van het aangrenzende pand terecht en liep zware verwondingen op. De man werd in acuut levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.”

De buurman van slachtoffer J.H. zag alles gebeuren. “Hij wilde naar een verjaardagsfeest van een vriend gaan”, vertelt de man. “Maar hij wou eerst nog in zijn appartement een vouwfiets ophalen — een cadeau. Maar toen hij in de trappenhal van ons gebouw stond, merkte hij dat hij zijn sleutels niet bij zich had. Hij besloot daarom om naar het plat dak te gaan, en van daar naar het raam van zijn appartement te klimmen.”

Enkel omgeslagen

“Het lukte aanvankelijk ook”, vervolgt de buurman. “Via het raam gaf hij de fiets door aan mij, waarop hij naar het plat dak wilde springen. Maar toen hij neerkwam, sloeg zijn enkel om en viel hij van het dak. Hij is op de binnenkoer van de buren terechtgekomen... Ik riep hem nog toe of alles oké was, maar kreeg geen reactie. Daarop heb ik meteen de hulpdiensten gebeld.”

J.H., een hulpchef in opleiding, woont al vier jaar in de Dijlestraat. “Een behulpzame en vriendelijke buurman”, klinkt het. “Ik vind het heel erg dat dit gebeurd is, ik heb afgelopen nacht geen oog dichtgedaan. Toen hij naar boven klom, heb ik hem nog gezegd dat het geen goed idee was. Maar hij wou helaas niet luisteren. Hopelijk komt het goed met hem.”

Volledig scherm Het ongeluk gebeurde in de Dijlestraat. © Caroline Van de Pol

Volledig scherm J. H. viel van het dak op de koer van de buren. © Caroline Van de Pol