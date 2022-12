Man (26) met mes pleegt vier diefstallen op straat in Antwerpen-Noord

Op 17 november ontving de politie kort na elkaar meldingen over pogingen tot diefstal in Antwerpen-Noord. De feiten speelden zich af in de Goudbloemstraat, Van Stralenstraat, Dambruggestraat en Duboisstraat. De eerste poging gebeurde om 7.15 uur. Een 20-jarige jonge vrouw verliet haar woning toen ze werd bedreigd met een mes. “De verdachte had het op haar gsm-toestel gemunt. Ze weigerde het af te geven en de verdachte zette het op een lopen”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen.

Kort nadien werd een vrouw van 49 jaar aangeklampt door de verdachte. “De man eiste twee euro van de vrouw. Het slachtoffer gaf het geld en geraakte zo van de verdachte af.” Even later maakte de man een nieuw slachtoffer. Hij rukte een gsm uit de handen van passant. Het slachtoffer kon echter haar mobiele telefoon terugnemen. Daarna vroeg de verdachte haar om geld. Toen getuigen tussenkwamen, verliet hij de plek zonder buit. De laatste diefstal gebeurde enkele minuten later. Een vrouw van 26 jaar stapte naar haar auto toen ze werd gegrepen en bedreigd. “Opnieuw kwam zette de man het op een lopen na tussenkomst van een getuige. Na afloop bleek dat de gsm en de betaalkaart van de vrouw gestolen waren.”

Signalement

Na de feiten startte de lokale recherche met een onderzoek. Het werd duidelijk dat dezelfde verdachte in aanmerking kwam voor de vier feiten. Zijn signalement werd verspreid onder de patrouilles. In de nacht van 6 op 7 december herkende een interventiepatrouille de verdachte toen hij dronken op het De Coninckplein ronddwaalde. De man is meteen voor de feiten gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

