Machteld zit uur lang vast in lift van Voetgangerstunnel

Het incident gebeurde omstreeks 17.30 uur. “Ik nam op rechteroever de lift naar beneden. Toen we in de tunnel aankwamen, gingen de deuren niet open”, vertelt Machteld. “De parlofoon werkte niet, dus we hebben het nummer gebeld dat in de lift hing. Ik kreeg iemand van de security aan de lijn. Die man was heel vriendelijk, maar kon geen informatie geven. Hij zei dat hij het probleem ging oplossen, maar we wisten niet hoe lang dat zou duren.”

Na meer dan een uur wachten werden Machteld en de twee andere mensen in de lift bevrijd. “Iemand van de firma zelf heeft het probleem in het mechanisme opgelost. Ik was heel opgelucht toen ik weer naar buiten kon. Ik ben normaal niet claustrofobisch aangelegd, maar na een tijdje begin je toch licht te panikeren en na een uur komt de drang op om naar het toilet te gaan. Als je weet dat het bijna is opgelost is dat oké, maar er was geen communicatie en dat was spijtig. Bovendien zijn de liften en roltrappen geregeld buiten werking. Als dagelijkse fietser brengt dat een hoop stress met zich mee.”