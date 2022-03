Maak kennis met nieuw feestconcept La Danza: “Als kleine garnaal krijg je zo’n avond niet voor elkaar, maar met de hulp van een instituut als Trix wel”

ANTWERPENClubben in de grote zaal van Trix met internationale deejays en live-acts. Dat is het ambitieuze plan van het nieuwe feestconcept ‘La Danza’. Na een eerste testeditie in het teken van stadsfestival Full Circle kan La Danza vrijdag ook officieel van start gaan met onder andere de Nederlandse Legowelt en de Iers-Britse Or:la. “We halen de deejay van het podium, terug tussen het publiek, waar hij thuishoort.”

We tekenen vrijdagavond 12 november 2021, een dikke week vooraleer het nachtleven weer eventjes op slot gaat in ons land. In Trix is stadsfestival Full Circle te gast, net zoals in alle andere danstempels en cultuurhuizen in onze stad. Op het programma: het nieuwe, ietwat mysterieuze feestconcept La Danza met niemand minder dan Belgische trots 2manydjs aan de knoppen. De Gentse Dewaele-broertjes staat niet op het podium te spelen, maar middenin de zaal, omringd door het publiek en een knappe lichtshow.

013 Poppodium

“Ik vind het fantastisch dat de grote zaal van Trix eigenlijk breder is dan ze lang is, dat geeft een bijzondere vibe”, zegt mede-organisator Sven Mes. “Daar maken we handig gebruik van. Eigenlijk is dat nog een beetje een erfenis van mijn jonge jaren in Poppel (Ravels). In het kleine Poppel zelf was uiteraard weinig te beleven maar na twintig minuten fietsen stond je wel in ‘013 Poppodium’. Ik heb daar als jong gastje nog grote bands als Basement Jaxx en Leftfield kunnen aanschouwen. Die zaal was ook in de breedte georiënteerd, en na de live concerten draaiden de deejays gewoon vanuit de PA, die in het midden van de zaal opgesteld stond. Altijd hele goeie sfeer, ik heb daar geweldige herinneringen aan.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm 2manydjs speelde in november al op de eerste 'testeditie' van La Danza. © La Danza

Het is die vibe die Mes en Trix nu willen creëren met La Danza. “We hebben daar niet het warm water mee uitgevonden”, benadrukt Mes. “Het Nederlandse festival Dekmantel en internationale streamingdiensten als Boiler Room hebben de deejay jaren geleden al van het podium gehaald. Onze eerste test met 2manydjs was enorm geslaagd in november. We hebben de zaal toen op volle capaciteit kunnen testen en vanaf nu doen we elke maand een nieuwe editie.”

Onafhankelijke garnaal

Vrijdag speelt Danny ‘Legowelt’ Wolfers live op La Danza, ook wel bekend als de Nederlandse tovenaar der synthesizers. De Iers-Britse deejay Or:la staat ook hoog aan op de affiche. Daarnaast spelen Redray en Mills Boogie ten dans.

“Trix opent deuren om dat soort grote namen te boeken”, gaat Mes verder. “Als kleine onafhankelijke garnaal, zou ik dat niet voor mekaar kunnen krijgen. Ik ben Trix erg dankbaar dat ze zo snel en enthousiast zijn meegetrokken in dit verhaal. Het leuk idee van La Danza, in combinatie met de staat van dienst en de omkadering van Trix, betekent het succes van dit nieuw clubconcept.”

De eerste editie van La Danza speelt zich vrijdag af vanaf 22 uur in de grote zaal van Trix in Borgerhout. Meer info hier. Meer over muziek in en rond Antwerpen in ons dossier.

Volledig scherm © La Danza

Volledig scherm © Klaas De Scheirder