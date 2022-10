Maak kennis met Cocom, de ‘AirBnB’ voor leegstaande en onderbenutte ruimtes: “Van repetitiekot en fuifzaal tot bureel en atelier”

ANTWERPENDie garage waar een vleugelpiano stof staat te vergaren. Of die gigantische tuin achterin je woning waar amper iets in gebeurt. Het zijn maar enkele voorbeelden die voortaan staan te blinken op de mobiele app Cocom. Of hoe mensen hun leegstaande en onderbenutte ruimtes kunnen verhuren aan anderen die er wel iets mee kunnen. Op z’n AirBnB’s, maar zonder overnachting. “Of hoe we mogelijkheden kunnen creëren door slim om te gaan met de ruimte die we samen bezitten.”

De Antwerpse ontwerper en productontwikkelaar Jafar Bedja (34), intussen verhuisd van Borgerhout naar Deurne, zijn verhaal start tijdens zijn studies, wanneer hij een thesis schrijft over onderbenutte ruimtes voor parkeergarages die op de weg uitkomen. “Ik kon mijn klok gelijk zetten met de overbuurman die begon te claxonneren wanneer hij ‘s avonds thuis kwam en ontdekte dat er iemand voor zijn garagepoort geparkeerd stond”, herbeleeft Jafar.

Vijfduizend extra parkeerplaatsen

“Dat deed me beseffen hoeveel onderbenutte ‘parkeerplaatsen’ er eigenlijk zijn in onze stad. Stel nu dat mensen wel voor parkeergarages zouden kunnen parkeren, op momenten dat het de eigenaar van die garage niet stoort, op basis van een mobiele app? Volgens mijn onderzoek zouden er zo maar liefst vijfduizend extra parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden, enkel nog maar tussen de Leien en de Singel.”

Volledig scherm Er worden onder andere tentoonstellingsruimtes aangeboden op Cocom. © Tessa Kraan

Het idee van Jafar om die app ook effectief te ontwikkelen, botste vooral op administratieve problemen, de stukjes ‘parkeerplaats’ die hij wilde verhandelen via die potentiële app, zijn namelijk eigendom van de stad. Maar het zette de ondernemer wel tot denken. “Welke plaatsen en ruimtes in onze stad, worden zo nog onderbenut?”

Elkaar vinden

Quasi elke ruimte die geen bad-, slaap- of woonkamer is, concludeerde Jafar. En zo werd Cocom geboren, de app die leegstaande en onderbenutte ruimtes verhandeld van particulier naar particulier. “Dus niet voor overnachtingen zoals AirBnB maar alles wat met dagactiviteiten te maken heeft”, legt Jafar uit. “Van ateliers en muziekruimtes tot tuinen, vergaderzalen, burelen en evenementenlocaties. Het doel is om overschotten aan elkaar te koppelen. Welke ruimte kan ik zelf missen en er bovendien nog een centje aan verdienen? Welke ruimte heb ik nodig, maar heb ik op dit moment moeilijk toegang tot? Die mensen vinden elkaar nu via Cocom.”

Volledig scherm Jafar Bedja. © Tessa Kraan

Cocom heeft momenteel zo’n tweeduizend gebruikers en een tweehonderdtal te huren ruimtes, verspreid over heel Vlaanderen en een deel van Nederland. Elke aangeboden ruimte wordt door Cocom gescreend. Of de omschrijving en de foto’s correct zijn en of de prijszetting realistisch is. Mensen kunnen zelf ruimtes aanbieden, maar Cocom gaat zelf ook actief op zoek naar onderbenutte plekken.

The Butterfly Effect

Zoals het gloednieuwe pand ‘The Butterfly Effect’ in Borgerhout, een volledig omgebouwd parochiecentrum met acht ateliers, één fotostudio, een grote en een kleine feestzaal, een podiumruimte met vleugelpiano en een muziek- en repetitiestudio. Oftewel een hele resem onderbenutte ruimtes die de ontwikkelaar die het pand binnen enkele jaren gaat platgooien voor een nieuw woonproject, in tussentijd kan aanbieden via Cocom.

Volledig scherm The Butterfly Effect moet voor een artistieke kruisbestuiving zorgen in Borgerhout. © Cocom

“Cocom komt van ‘connecting communities’ maar is natuurlijk ook een knipoog naar een coconnetje”, glimlacht Jafar. “Door slim om te gaan met de ruimte die we hebben, creëren we mogelijkheden voor andere mensen, oftewel het uitbreken uit de cocon, the butterfly effect”, klinkt het poëtisch. “In het pand zullen alle gebruikers van die verschillende ruimtes elkaar ook inspireren, of kruisbestuiven, net zoals vlinders. In The Butterfly Effect zullen die creatievelingen hun werk ook kunnen tonen. Zoals bijvoorbeeld de expo ‘Breedlijn’ die hier zonet in première is gegaan.”

“Wereldwijd uniek”

Jafars ambitie is om ook de taalgrens en andere landsgrenzen over te steken. “De app was initieel al in het Engels maar voor lokale gebruikers blijkt Nederlands toch beter te werken. Maar de overstap naar andere talen is snel gemaakt en dus ook naar andere regio’s. Cocom is dan ook uniek in zijn soort. Er bestaan wel al Deskalot - maar die verhuren enkel bureauruimtes - en Salino - met focus op de evenementensector - maar een app die álle onderbenutte ruimtes samen bundelt op één platform, is bij mijn weten uniek. Wereldwijd.”

Volledig scherm Cocom, de 'AirBnB' van de leegstaande en onderbenutte ruimtes. © Cocom

