Maagdenhuis stelt geschiedenisboek over kwetsbare kinderen voor

Het Maagdenhuis aan het Mechelseplein is nu een museum, maar was van de 16e tot eind 19e eeuw een weeshuis voor meisjes. Daarom stelt het Maagdenhuis nu het boek ‘Kinderen van de zorg. Zes eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen’ voor. In de publicatie worden cijfers en feiten afgewisseld met persoonlijke geschiedenissen en illustraties. Via veertien fictieve monologen slepen de auteurs je mee in de wereld van vondelingen, wezen en opvoeders. Het boek brengt de vergeten sociale geschiedenis van de opvang van vondelingen, wezen en andere kinderen in precaire situaties opnieuw tot leven. In Antwerpen was dat eeuwenlang een stedelijke aangelegenheid. Het voorwoord van het boek is geschreven door kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.