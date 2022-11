Maagdenhuis stelt collectie hedendaagse kunst tentoon

De kunstcollectie van OCMW Antwerpen groeide doorheen de eeuwen via giften, legaten en opdrachten, maar ook bevat uit kunst uit het recente verleden. Het grootste deel van deze hedendaagse collectie was tot nu toe slechts voor een beperkt publiek toegankelijk of werd bewaard achter de gesloten deuren van het depot. In de tentoonstelling ‘Expot Depo’ wordt de kunst voor het eerst op één plek samengebracht en kan iedereen de belangrijkste werken samen bewonderen.

Curatoren

Het Maagdenhuis werkte voor deze expo samen met Paul Huvenne en Adriaan Raemdonck om de selectie te maken. Em. prof. dr. Paul Huvenne was jarenlang directeur van het Rubenshuis en later van het recent heropende KMSKA. Hij geeft les aan de Universiteit Antwerpen en schrijft mee aan tal van publicaties. Adriaan Raemdonck stichtte in 1968 Galerie De Zwarte Panter, die nog steeds te bezoeken is in de Antwerpse Hoogstraat. Recent kreeg de galerijhouder het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. In 2019 verscheen de documentaire ‘Ik schilder met schilders’, die een historische en persoonlijke terugblik biedt op zijn leven en carrière.