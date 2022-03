Lynn Bruggeman stelt nieuw educatief boek voor: “Om ouders en leerkrachten creatief te laten omgaan met hun kinderen”

Deurne Weg met weegschaal en eetdagboe­ken: Deurns afslankcen­trum zet in op gezondere relatie met eten en lichaam

De coronacrisis heeft veel van onze gewoontes veranderd, en dat is Ann Berger (33) niet ontgaan. De zaakvoerster van fitstudio Infraligne in Deurne zag vele klanten worstelen met beweging en tegelijkertijd een ongezonde relatie met voeding ontwikkelen. Daarom gooit zo nu het roer om en vliegen de lintmeters en eetdagboeken buiten: “Want klanten in lingerie voor de spiegel zetten werkt eigenlijk heel confronterend.”

