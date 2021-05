Luide explosie wekt omwonenden Tattooshop in Schipperskwartier

ANTWERPEN Nieuw muziekfes­ti­val in Antwerpse droogdok­ken: “Daal twintig meter af naar apart universum”

19 mei De stad Antwerpen is met Dokrijk een muziekfestival rijker. Heel de zomer lang kan je afdalen in droogdok 6 tussen de Scheldebocht en het Kattendijkdok dat is omgetoverd tot een aparte wereld met een arena en een Scheldetuin met groenten op brak water. Er zal plaats zijn voor liveconcerten en bekende radiostemmen zoals Kurt Van Eeghem, Ilse Liebens en Jeroen Delodder die plaatjes komen opleggen.