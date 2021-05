Luide explosie in Van Immerseelstraat: “Wij lagen in ons bed toen we plots een knal hoorden”

Antwerpen/Edegem Van Edegem naar Antwerpen zonder uitstoot: eerste twee elektri­sche bussen rijden vanaf vandaag rond

11 mei In Leuven rijden ze al rond, maar ook in Antwerpen zullen vanaf nu twee elektrische bussen passagiers vervoeren. In het kader van de klimaatdoelstellingen op zowel Vlaams als Europees niveau start De Lijn hiermee haar tweede proefproject. De bussen worden ingezet op Lijn 17, die van het UZA in Edegem, via het Centraal Station naar de Brouwersvliet op het Eilandje rijdt.