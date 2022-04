Luchthaven scoort bijna 45.000 passagiers in eerste kwartaal: deze maand komen er extra vluchten naar Zuid-Europa

Antwerpen Update: Zwaar fileleed op Antwerpse Ring door twee ongevallen in beide richtingen - Kennedytun­nel weer open

Door een ongeval tussen een vrachtwagen en een personenvoertuig ging het verkeer op de Antwerpse Ring donderdagochtend erg stroef in de richting van Nederland. Dat ongeval gebeurde ter hoogte van Antwerpen-Zuid. Een tijdlang waren er twee tot drie rijstroken versperd, maar het ongeval is ondertussen afgehandeld. Nu is er nog fileleed in de andere richting door een accident in de Kennedytunnel.

12:16