Luc Van der Kelen over toenemende verkeersagressie: “Is een beetje hoffelijkheid te veel gevraagd?”

Marktkra­mer Franky (60), bekend van Hemiksem tot Kapellen, is bezig aan laatste weken: “Ik ga vooral het contact missen”

Al 27 jaar is Franky Meert (60) met zijn kippenkraam een graag geziene gast op de wekelijkse markten in de regio. Maar nu is de Puursenaar bezig aan zijn afscheidstournee: volgende maand geeft hij de fakkel door. Op de markt van Hemiksem werd hij deze week in de bloemetjes gezet. “Ik heb lang uitgekeken naar mijn pensioen, maar het besef dat het eindigt, is lastig.”