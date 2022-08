Luc Van der Kelen over (on)veiligheid in Antwerpen: “De kans dat onschuldige mensen geraakt worden, komt iedere dag dichterbij”

Antwerpen is de veiligste van alle grote steden, zei burgemeester De Wever, naar aanleiding van het jongste rapport over de stand van zaken in de drugsoorlog, geen onverdeeld succes overigens. Het is niet voor het eerst dat de burgemeester de roem van zijn stad zingt. Als ik het niet zelf zeg, zal niemand het doen, zal hij gedacht hebben. En dan zijn al die enquêtes om de veiligheid te meten om sonst geweest, voor niets.

De Wever is ook niet de enige burgemeester, die de misdaad laat onderzoeken. In de media staat het vol van grote (veilige steden). In internationale veiligheidsstudies vond ik ergens Amsterdam terug in de top tien. Ja, ja. Amsterdam, veilige stad. Dat is dus een stad waar journalisten en advocaten op straat worden neergeschoten, zoals drugsjager Peter R. De Vries.

Quote Je kunt toch niet beweren dat een stad waarin granaten rondvlie­gen en verschil­len­de schietpar­tij­en plaatsvin­den in één en dezelfde dag, en mensen in hun auto rondrijden met wapens aan boord, dat zo’n stad veilig is Luc Van der kelen

Ergens begrijp ik De Wevers uitspraken wel. Hij heeft ongetwijfeld zijn best gedaan om de stad veiliger te maken. Maar zoals zo vaak bij politici is hij door de feiten voorbij gestoken. En wat voor hem geldt, geldt ook voor zijn collega’s.

Granaten

Je kunt toch niet beweren dat een stad waarin granaten rondvliegen en verschillende schietpartijen plaatsvinden in één en dezelfde dag, en mensen in hun auto rondrijden met wapens aan boord, dat zo’n stad veilig is. De kans dat onschuldige mensen geraakt worden, komt iedere dag dichterbij. Hoezeer de inwoners van deze stad gevaar lopen, zullen we pas weten, als er iets ergs gebeurt.

Ik begrijp dat De Wever gegeneerd is, want het is ook genant.

Schepen Tom Meeus heeft dat perfect aangevoeld. Aan de ene kant vaststellen wat er echt gebeurt en vijfhonderd meter verder beschoten worden, met fatale afloop.

Afrekeningen

Dan is het helemaal niet gepast om elkaar te beschieten – niet met echte bommen natuurlijk. Maar het is in deze situatie misplaatst om te jubelen dat er minder auto’s worden gestolen en er minder wordt ingebroken, terwijl ondertussen meer afrekeningen plaats vinden met letaal geweld.

De Antwerpse schrijver-dichter Paul Van Ostaijen heeft ooit een gedicht geschreven over de bezetting van Antwerpen. U kent het wel van die beroemde regel. “Boem Paukenslag”. De laarzen van de soldaten die tiktakken op de kasseien.

(On)veilige stad.

De Wever mag kiezen welke van de twee versies hij verkiest. Bezette stad of Onveilige stad. Dat hij zijn misdaadboekje meebrengt. Dan kunnen we checken wie de beste cijfers heeft.