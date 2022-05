Luc Van der Kelen over incidenten in kinderopvang: “Niet alles kan tegelijk, maar een regio met de ambities van Vlaanderen, moet veel beter kunnen”

AntwerpenGeen maand gaat voorbij of er doet zich een incident voor in de kinderopvang. Hilde Crevits was een week minister van Welzijn en ze beval al een doorlichting van 54 crèches. Noem het gerust een voorbeeld van doortastend optreden. Crevits voelt problemen aan nog voor ze zich stellen, om een beroemde CVP’er te citeren. Ze is dan ook een raspolitica. Wouter Beke was meer ambtenaar. Een pietje juist. Hij voelde het niet aan.