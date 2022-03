Luc Van der Kelen over de ‘Schotense schande’: “Een kleine symbolische geste is al te veel gevraagd”

Antwerpen/Hoboken Pyromaan opgepakt na twintigste autobrand in Hoboken; verdachte is 38-jarige vrouw

De pyromaan heeft opnieuw toegeslagen in Hoboken. Rond 3.30 uur werd een bestelwagen in de Kempenlandstraat in brand gestoken. Het was de twintigste autobrand in twee maanden. De politie arresteerde meteen na de feiten een 38-jarige vrouw. Zij had brandversnellers bij zich.

