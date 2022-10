Luc Van der Kelen over de nieuwe begrotingen: “Bart De Wever, de man die ‘s nachts de lichten dooft”

Antwerpen Stad knipt vanaf januari licht uit in groot deel van Antwerpen en dat vindt Jong Vld geen fijne gedachte: “Veel vrouwen gaan zich onveilig voelen, het wordt ook gevaarlij­ker voor fietsers”

Donkere straten en pleinen: vanaf januari wordt dat tussen 1 en 5 uur ’s nachts het nieuwe normaal in een groot deel van Antwerpen. De stad wil er 3 miljoen euro mee besparen. Jong Vld vindt de maatregel onverantwoord. Ook de Fietsersbond heeft bedenkingen. “De politie zal in het belang van de openbare veiligheid bekijken waar we de verlichting best laten branden”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

13 oktober