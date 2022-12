Luc Van der Kelen kijkt vooruit: “Slechter dan het voorbije jaar kan het allicht niet worden”

voetbal tweede nationale B Tom Schipper wordt naast T1 ook sportief manager van Cappellen FC: “Enorme blijk van vertrouwen en waardering”

Na het plotse vertrek van sportief manager Koen Schockaert naar Lierse Kempenzonen begin december moest Cappellen noodgedwongen op zoek naar een opvolger. De club zocht daarbij naar een oplossing in eigen rangen en die vond ze ook. Tom Schipper, momenteel ook al aan de slag als T1 bij geelrood, neemt de taken van Schockaert per direct over.

29 december