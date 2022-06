Louis en Jonas openen restaurant Briquet in Borgerhout: "Niet te veel tralala, gewoon lekker eten”

ANTWERPEN VIDEO. Ontdek hier de nieuwe tuin van het Rubenshuis met kleurad­vies van Dries Van Noten

356 dagen kleur in een 'nieuwe museumzaal zonder plafond’. Dat is het idee van de nieuwe tuin van het Rubenshuis die in het najaar aangelegd zal worden. De tuin moet het nieuwe onthaalgebouw met de oude kunstenaarswoning verbinden en krijgt plant- en kleuradvies van mode-ontwerper Dries Van Noten. “De nieuwe baroktuin toont elke dag andere kleurschakeringen en schittert in elk seizoen.”

23 juni