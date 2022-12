Louche ‘voetbalmakelaar’ veroordeeld tot vijf jaar cel voor neptransfers: “Een oplichter pur sang”

AntwerpenDe correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de Antwerpse Nederlander Bram Schrier vrijdag veroordeeld tot vijf jaar cel en 8.000 euro boete voor oplichting, schriftvervalsing en het witwassen van geld. De zestiger had zich jarenlang als een gerenommeerd voetbalmakelaar voorgedaan om mensen geld te kunnen aftroggelen. Hij maakte een twintigtal slachtoffers in totaal bijna drie miljoen euro afhandig.

Het onderzoek ging in 2016 van start na verschillende klachten van gedupeerden die geld aan Bram S. hadden geleend. De beklaagde, die nog even hulptrainer bij Royal Antwerp FC was, zou dat kapitaal gebruiken om voetbaltalenten aan te kopen. Wanneer hij die vervolgens met winst zou doorverkopen, zou hij hun lening met 15 tot 25 procent intrest kunnen terugbetalen. Sommige slachtoffers beloofde hij zelfs de helft van de winst.

Nagemaakte licenties

De beklaagde wist de gedupeerden te overtuigen met nagemaakte UEFA-licenties, valse verzekeringspapieren en documenten waarop de logo’s prijkten van topclubs als Anderlecht, Arsenal en Manchester City. Schrier zei ook dat hij eigenaar was van een hotelcomplex in Bulgarije dat als onderpand voor de investeringen diende. Hij won het vertrouwen van de gedupeerden door eerst kleine bedragen met rente terug te betalen, zoals beloofd. De grote bedragen die hij daarna leende, werden niet terugbetaald. Op die manier liet hij in totaal bijna 3 miljoen euro in zijn zakken verdwijnen.

De procureur noemde Bram Schrier een “meesteroplichter”. Hij heeft nooit één speler gekocht of verkocht en alle licenties en documenten waarmee hij zijn verhalen staafde, bleken vals. De zestiger werd in het verleden (2003, 2005, 2014) al verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij kreeg telkens een werkstraf, maar dat weerhield hem er niet van om nieuwe feiten te plegen.

De beklaagde liet verstek gaan op zijn proces. Hij zit in Groot-Brittannië in de cel nadat hij er afgelopen zomer met 200 kilo drugs in zijn wagen werd betrapt. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding gelet op het recidive- en onttrekkingsgevaar. Een witgewassen bedrag van 149.186 euro werd verbeurd verklaard en aan de burgerlijke partijen toegekend. Bram Schrier moet hen in totaal 1,5 miljoen euro aan schadevergoedingen betalen.

