Lot van Let’s Go Urban bezegeld na audit: “Verhaal met de stad eindigt volgende week”

AntwerpenDe stad Antwerpen zet de samenwerking met het geplaagde Let’s Go Urban “quasi zeker” stop. Dat zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) in een reactie op de audit die aantoont dat er tot 350.000 euro aan belastinggeld voor het jongerenproject van Sihame El Kaouakibi is verduisterd. De stad heeft Let’s Go Urban ondertussen in gebreke gesteld. “Wellicht gaan we volgende week naar een verbreking. Dan stopt het verhaal van de stad en Let’s Go Urban”, aldus De Wever.