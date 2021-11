Lost Frequencies speelt éindelijk nog eens in eigen land: “Twee intieme sets voor het goede doel, dichtbij mijn Belgische fans”

ANTWERPEN/BRUSSELNa een tournee in de Verenigde Staten is Felix ‘Lost Frequencies’ De Laet terug in eigen land. Eind deze maand speelt hij een exclusieve dj-set in Club Capital onder het Antwerpse Stadspark. Ook speelt hij deze maand in Mirano in hartje Brussel. De opbrengst van de intieme sets gaat naar de goede doelen Mobile School en Ocean Cleanup.

Lost Frequencies is weer erg hoge toppen aan het scheren met zijn nieuwe single ‘Where Are You Now’. Hij schopte het als eerste Belgische solo-artiest tot de wereldwijde Spotify Charts. Deze maand geeft hij twee exclusieve en intieme sets in ons land. Zowel in hartje Brussel als hartje Antwerpen.

“Ik krijg vaak vragen van Belgen waarom ik overal ter wereld optreed, behalve in België zelf”, zegt Felix De Laet. “Het plan was om snel een liveshow te spelen in eigen land, maar de pandemie stuurde die plannen in de war. Nu kan ik eindelijk met trots aankondigen dat ik twee wel erg speciale shows zal spelen in België. Het wordt een dj-set in intieme setting, dicht bij mijn Belgische fans. Alle opbrengsten gaan naar verenigingen die ik ondersteun.

Mobile School en Ocean Cleanup

Mobile School is een Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. In 2019 bracht Felix een bezoek aan Mobile School in Mexico. “De kinderen die ik daar heb ontmoet, hebben me liefde gegeven en met open armen ontvangen. Ze hebben me echt geïnspireerd.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Felix De Laet met Mexicaanse kinderen bij Mobile School. © Lost Frequencies

“Of ik nu in Brussel rondloop of in de Verenigde Staten of in Azië, óveral kom ik zwerfvuil tegen”, heeft Felix over Ocean Cleanup te zeggen. “Een wereldwijd probleem waar we zelf de oorzaak van zijn. Ocean Cleanup heeft in de acht jaar dat ze bestaan al bijna een miljoen kilo afval uit zeeën en rivieren gehaald. En dat is nog maar het topje van de ijsberg.”

Lost Frequencies speelt op 18 november in Mirano, Brussel en op 25 november in Capital, Antwerpen. Tickets voor de goede doelen kosten 25 euro. Het optreden in Antwerpen is al uitverkocht, voor Brussel zijn er nog kaartjes verkrijgbaar. Meer over muziek in en rond Antwerpen in ons dossier.