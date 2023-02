Loopt Scheldewater de voetgangerstunnel binnen? “Strikt normaal en totaal ongevaarlijk”

Eventjes ongerustheid in de Sint-Annatunnel - zeg gerust voetgangerstunnel - woensdagmiddag. Een fervente gebruiker van de tunnel merkte op dat er al een paar dagen Scheldewater door de muren lekte en maakte zich druk over de veiligheid in de tunnel. Het lekwater - compleet ongevaarlijk - in de tunnel is echter al aanwezig sinds de opening in 1933, maar werd nu eventjes zichtbaar omdat het drainagekanaal dichtgeslibd is. “

Een bezorgde burger merkte op dat er enkele dagen bruine smurrie, Scheldewater, door de tegels binnenin de tunnel sijpelt ter hoogte van de lift aan rechteroever. Hij merkte daarbij op dat het insijpelen begon, wanneer de werken bovenaan de kade startten. “Is men bij de stad vergeten dat er ondergronds op slechts 31,57 meter diepte een negentig jaar oude tunnel aanwezig is? Ik voel me daar beneden alvast een stuk minder veilig dan gewoonlijk”, klinkt het bezorgd.

Geen alarm

Het insijpelen van Scheldewater heeft echter niets met de werken boven de grond te maken, en is ook helemaal niet gevaarlijk. “Niets alarmerend”, benadrukt Gilles Van Goethem van het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), dat de Sint-Annatunnel beheert. “Het gaat om lekwater van de Schelde dat al sinds de opening van de tunnel in 1933 aanwezig is. Bij de graafwerken voor de bouw van de tunnel heeft men in de jaren dertig namelijk een breuk in de kleilaag geslagen. Die werd destijds hersteld, maar een zeer beperkte insijpeling is altijd aanwezig geweest.”

Volledig scherm De vernieuwde liften werden vorig jaar feestelijk geopend, na een jaar werken. © Tessa Kraan

Normaal is die insijpeling helemaal niet zichtbaar voor fietsers en voetgangers in de tunnel. “Dit omdat met in de jaren dertig al een drainagekanaal van twee tot drie centimeter doorsnede achter de tegelwand had voorzien om het overtollig water af te voeren. Dat kanaaltje is in de loop der jaren vermoedelijk dichtgeslibd, waardoor er al eens water over de tegeltjes van de tunnelwand lekt. Het heeft dus niks te maken met de werken in de omgeving en heeft ook invloed op de beschikbaarheid van de tunnelverbinding, noch op de veiligheid van de gebruikers”, benadrukt Van Goethem.

Structurele oplossing?

De kalkafzetting die het insijpelen veroorzaakt, wordt regelmatig weggepoetst door de diensten van AWV. “Op langere termijn zullen we voor een structurele oplossing zorgen”, besluit Van Goethem. “Die wordt meegenomen bij de gedeeltelijke vernieuwing van het wegdek in de tunnel en de renovatie van de putdeksels. Dat is iets voor binnen enkele jaren. Momenteel zijn er andere prioriteiten na de recente vernieuwing van de liften. De focus ligt momenteel op de roltrappen en reeds lopende renovatiewerken in de tunnel zoals de huidige schilderwerken.”

Die schilderwerken zorgen nog voor hinder tot en met maandag. Op weekdagen tussen 8 en 16 uur kunnen de roltrappen niet gebruikt worden. Gebruikers van de tunnel kunnen zich dan enkel via de liften verplaatsen.

